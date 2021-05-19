РИАМО - 19 мая. С наступлением жаркой погоды столичные магазины зафиксировали резкий рост продаж востребованной в летней сезон техники: кондиционеров, вентиляторов и водонагревателей. Среди климатического оборудования наибольшей популярностью пользуются сплит-системы, сообщили РИАМО представители ритейла.

Представитель торговой группы «М.Видео- Эльдорадо» Андрей Петров отметил, что продажи мобильных сплит-систем, кондиционеров, вентиляторов, а также водонагревателей увеличились более чем на четверть по сравнению с первыми неделями мая прошлого года и более чем вдвое относительно первых недель апреля этого года.

«В пандемию россияне стали чаще инвестировать в технику для улучшения комфорта в доме и более простого решения повседневных задач. Наибольшим спросом среди кондиционеров пользуются именно сплит-системы, поскольку они позволяют круглый год поддерживать оптимальную температуру в доме, работают и на охлаждение, и на обогрев, способствуют очищению воздуха», - сказал Петров.

Он добавил, что летняя климатическая техника всегда наиболее востребована в периоды повышения температуры, а водонагреватели традиционно пользуются популярностью в период планового отключения горячей воды.

Сотрудник компании по продажам профессиональных климатических систем Boraclimat также отметил рост спроса на системы кондиционирования.

«В связи с наступлением теплых дней продажи техники увеличились в 3 раза. Берут все подряд, в зависимости от финансовых возможностей. В основном, конечно, берут модели подешевле», - сказал собеседник агентства.