РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Подрядчик приступил к укладке дорожных плит для ремонта платформ станции Весенняя в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Продолжаются подготовительные работы для начала ремонта платформ станции Весенняя. В настоящее время подрядная организация укладывает дорожные плиты для обеспечения проезда тяжелой спецтехники, ранее был обустроен строительный городок.

В рамках ремонта полностью заменят несущие конструкции платформ, уложат покрытие из брусчатки, модернизируют уличное освещение. Подрядчикам также указано на необходимость восстановления нарушенного при производстве работ благоустройства.

Срок сдачи объекта - третий квартал текущего года.