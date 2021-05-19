С 1 апреля в России введены новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Теперь стать их обладателем сложнее, ведь выполнять многие упражнения ученикам приходится в реальных дорожных условиях. По данным на конец апреля, с новым экзаменом уже не справилось около 140 тысяч человек. Жители столицы рассказали РИАМО, почему не могут сдать на права и к каким хитростям прибегают, чтобы получить удостоверение.

Марина, 25 лет:

«Когда я узнала, что все жалуются на нововведения, то сначала решила, что в моей автошколе просто «валят» всех подряд. Но оказалась, что люди просто не в состоянии справиться с новым экзаменом. Я не самый уверенный в себе человек, поэтому сдать на права кажется вообще нереальным.

Сдавать я пробовала дважды, и оба раза завалила. Не разочароваться в себе помогает только упрямство. Для моих родителей получение прав — важная социальная ступенька, и каждый раз после провала я ощущаю перед ними чувство вины. Это ужасно.

Я принципиально не хочу искать легких путей и получать удостоверение по блату: меня раздражает, когда подключают свои связи, дают взятки, а потом корявое вождение становится причиной аварий. С постоянными пересдачами я хотя бы буду практиковаться. Но в то же время я не могу не признать, что новые правила очень затрудняют сдачу экзамена.

Не удивлюсь, если накопить на хорошую машину выйдет быстрее, чем получить разрешение ее водить.

Инструктор сказал мне, что в числе довольно распространенных ошибок — создание помех машинам и пешеходам, не включенные в нужный момент указатели поворота. Но мне кажется, проблема в том, что организовать такой экзамен означает заставлять людей прыгать выше их головы. Казалось бы, из людей должны выйти первоклассные водители, но не факт, что кто-то из них в принципе этими водителями станет».

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Виктор, 31 год:

«Пока что я провалился один раз, но и второй не за горами. Судя по разговорам и отзывам в интернете, многие боятся, что права придется покупать. Машина и бензин сами себя не купят, а теперь, судя по всему, и за права платить придется точно.

Я уже молчу, что из практической части убрали автодром, а ведь ехать после теории сразу в «живую» локацию и выполнять там маневры — не так просто. У меня снимали баллы в том числе за неуверенную езду. Такое ощущение, что я вернулся в университет и пытаюсь пересдать нелюбимый предмет самому строгому преподавателю, у которого проходной балл получают единицы».

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Анастасия, 30 лет:

«Для меня самое неприятное в новой системе — объединение результатов по баллам на разных локациях. Раньше человек успешно сдавал тест, допустим, на площадке, получал оценку, а через неделю или две — сдавал следующий этап в городе. Теперь же все происходит в один день, а нарушение на дороге означает минус балл, который влияет на общий результат. Получить права в таких условиях сложно.

Впервые я попробовала сдать, когда только начали действовать новые правила. Нас заранее предупредили, что из-за них в этот день нас будут тестировать только по теории, но позже планы изменились. Естественно, у меня ничего не вышло с заездом, так как я просто не была готова к такому повороту.

Во второй раз нас сразу вывезли в город, и я завалила все за 10 минут. Помню, что от волнения у меня даже тряслось колено. У других сдающих было то же самое — при этом намеренно нас никто не валил, люди сами постоянно терялись и получали кучу штрафных баллов. Например, у меня снимали баллы за то, что при проезде на эстакаде до конца не опустился ручник.

В третий раз мы начали с площадки, и я ее сдала, но из-за объединения баллов в город уже выезжала с одним штрафным баллом (ошиблась в гараже). В городе мне удалось уже поездить минут 15, выполнив новые задания, но затем я опять засыпалась.

Неприятно и то, что сзади едет машина с другими экзаменующимися, и если человек не сдал, то его могут высадить в любом месте прямо посреди дороги, чтобы посадить на его место другого и не терять времени. Мне даже пришлось вызывать такси и доезжать до метро.

Когда я спросила у инструктора, как сдают люди в других группах, он ответил, мол, практически никак. Ситуация неприятная, но я утешаю себя мыслью, что и раньше были те, кто много раз заваливал, но в итоге получал права. Если я сдам с четвертого раза, то буду в своих глазах героем».

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Виктор, 48 лет:

«Я работаю в частной сфере и даю дополнительные занятия по вождению, а в прошлом работал инструктором при автошколе. Проблема нынешней ситуации, на мой взгляд, не в сложных новых правилах, а в образовательных учреждениях, которые из рук вон плохо учат. Несколько лет назад в правилах тоже были изменения, и первые месяцы сохранялся высокий процент провала.

К слову, если раньше взятки были более завуалированы и давались через каких-то хороших знакомых, то сейчас тебе сразу могут объяснить, что почем.

Возьмите свидетельство ученика об окончании автошколы и поговорите с ним: сразу станет понятно, что число практических занятий вообще не совпадает с заявленным — в основном там учат теории. Та же история и с программой обучения: согласно методичке некоторых автошкол, на третьем занятии уже проходят опережение, а по факту человек за два занятия не всегда научится нормально трогаться. Поэтому ученики приходят ко мне для переподготовки после плохого обучения в автошколе.

Один раз после занятий в автошколе ученик растерялся, когда я попросил включить третью передачу: он вообще не имел с ней дела на занятиях. Я знаю, что на экзамене люди либо в стрессе, либо по неопытности часто не пристегивают ремень, не отключают ручники, не включают поворотники, и так далее.

В автошколе происходит так: инструктор пришел, получил машину и список учеников с расписанием и за небольшие деньги отработал требующийся от него минимум. А потом ученики вынуждены обращаться к нему за дополнительными занятиями либо идти к частнику вроде меня.

Что касается ГИБДД, то как принимать новый экзамен, инспекторам толком не объяснили, а брать на себя ответственность и ставить человеку результат «сдал» непонятно за что они просто боятся.

За 30 минут экзамена инспектор просто дожидается момента, когда ученик попадет в экстренную ситуацию и сам ошибется — ему так проще, ведь записи экзамена сохраняются, и их потом может отсмотреть контролирующий орган».

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