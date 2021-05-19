РИАМО - 19 мая. Торгово-ресторанный комплекс с открытым бассейном планируют построить в деревне Лапшинка в поселении Московский ТиНАО, проект здания одобрен комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь комплекса составит около 15 тыс. кв. м. Здание будет состоять из трех одноэтажных секций и включать физкультурно-оздоровительный центр. Основную площадь займут кафе и рестораны.
Фасад здания планируют сделать из долговечных материалов: клинкерной плитки, алюминиевых панелей и витражного остекления. На территории комплекса также сделают наземную парковку на 240 мест.
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