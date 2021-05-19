РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мая. Житель Королева украл велосипед из подъезда на улице Тарасовской, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию с заявлением о краже велосипеда из подъезда на улице Тарасовской обратился 21-летний житель города. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ровесника пострадавшего, тоже жителя Королева. Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.