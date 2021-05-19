РИАМО - 19 мая. В прошлом году мошенники похитили у жительницы России рекордную сумму – 400 млн рублей, сообщает РБК.

Для того, чтобы совершить кражу такого масштаба, преступники воспользовались схемой, по которой жертва снимает деньги со счета и переводит их на счет мошенников в другой банк.

«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма: 400 млн рублей», — сказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Он добавил, что злоумышленники позвонили женщине и представились ей работниками службы безопасности банка, чьим клиентом она является. Мошенники сказали жертве, что «будут спасать ее деньги». На счету россиянки находилось 14 млн рублей, которые она отправила кибермошенникам.

После женщина сказала мошенникам о том, что в другом банке у нее хранится еще 380 млн рублей. Они предупредили ее, что из-за такой серьезной суммы с ней свяжется «сотрудник ФСБ». В итоге жертва аферы за месяц отдала злоумышленникам порядка 400 млн рублей.

Согласно данным аналитиков, в прошлом году мошенники украли у клиентов банков на 70% больше, чем в 2019 году. Количество случаев мошенничества выросло на 60%. Злоумышленники находили жертв на сайтах онлайн-объявлений и на поддельных сайтах интернет-магазинов. Звонки от имени «сотрудников банков» заняли первое место по объему хищений.

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