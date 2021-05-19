РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. Жители одного из дворов на улице Некрасова подмосковной Балашихи попросили установить на его территории теннисные столы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Депутат Мособлдумы, лидер движения общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город» Тарас Ефимов вместе с представителями подрядной организации, сотрудниками администрации округа, активными жителями микрорайона Южный оценил качество комплексного благоустройства двора дома №16 по улице Некрасова.

Придомовая территория была благоустроена в конце 2020 года в рамках программы «Формирование современной и комфортной городской среды». Она предполагает установку детских и спортивных площадок, информационных стендов, урн, лавочек, монтаж наружного освещения, обустройство парковок, озеленение.

«Сегодня мы проверили качество ремонта, обсудили работы, о проведении которых просят жители уже не в рамках программы благоустройства, а совместно с управляющей компанией. У нас есть сайт движения общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город». Все предложения и пожелания жителей будут рассмотрены в рамках его работы», — сказал Ефимов.

Во время встречи жители выступили с предложением провести дополнительное озеленение у дома №16 по улице Некрасова и установить в его дворе теннисные столы. Эти идеи будут включены в список инициатив на сайте движения общественной поддержки https://balashiha-srg.ru/. Здесь же их смогут поддержать балашихинцы.

Движение общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город» создано 12 марта. Оно способствует продвижению социально значимых инициатив. В первую очередь будут реализованы те из них, которые получат наибольшую поддержку жителей.

Программа «Формирование современной и комфортной городской среды» реализуется в Балашихе с 2018 года. Адресный перечень дворов, подлежащих благоустройству, ежегодно формируется с помощью голосования на портале «Добродел» и обращений жителей, которые поступают в администрацию.