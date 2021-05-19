РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин и представитель отдела надзорной деятельности провели выездную встречу с жителями деревни Погорелки, сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

В ходе встречи сотрудник отдела надзорной деятельности проинформировала собравшихся о статистических данных по пожарам за 2021 год, рассказала об основных причинах возникновения пожаров и способах их предотвращения, напомнила о вступившем в силу с 1 мая постановлении губернатора Московской области об установлении на территории региона особого противопожарного режима, в период которого разведение открытого огня запрещено, раздала жителям агитационные материалы.

Далее обсуждались насущные проблемы, волнующие граждан. Это подведение к домовладениям централизованных водоснабжения и канализования, оборудование контейнерной площадки для сбора ТКО, ремонт дорог и тротуаров, обустройство ливневых стоков вдоль улиц и многое другое. Все вопросы зафиксированы в протоколе и будут приняты в работу.