РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Вячеславом Крыловым и председателем ТОС «Южный-7» Светланой Волостновой в рамках партпроекта «Безопасные дороги» оценил работы по восстановлению двух остановок общественного транспорта на Горьковском шоссе, сообщает пресс-служба парламентария.
Подрядная организация обустроила заездные карманы и установила павильоны на остановках «Южный» и «СоюзДорНИИ».
Он добавил, что решение по остановке «Автомагазин» пока в работе.
По словам Крылова, строители учли замечания жителей, которые были выявлены при первом мониторинге работ.
«На «Южной» сделан удобный спуск, проведено озеленение. На встречах вопросов по остановкам горожане больше не поднимают», - подчеркнул Крылов.
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