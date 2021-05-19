РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Вячеславом Крыловым и председателем ТОС «Южный-7» Светланой Волостновой в рамках партпроекта «Безопасные дороги» оценил работы по восстановлению двух остановок общественного транспорта на Горьковском шоссе, сообщает пресс-служба парламентария.

Подрядная организация обустроила заездные карманы и установила павильоны на остановках «Южный» и «СоюзДорНИИ».

«Три остановки «Южный», «СоюзДорНИИ» и «Автомагазин» были демонтированы при реконструкции трассы. Жители микрорайонов Южный, Сакраменто, Северный, Соколовка, лишились нормальной возможности доехать до работы, больницы, отвезти детей в школу. При содействии правительства Московской области, администрации Балашихи новый оператор дороги ФКУ «Центравтомагистраль» проработал проекты и выполнил работы на двух остановочных пунктах», - сказал Ефимов.

Он добавил, что решение по остановке «Автомагазин» пока в работе.

По словам Крылова, строители учли замечания жителей, которые были выявлены при первом мониторинге работ.

«На «Южной» сделан удобный спуск, проведено озеленение. На встречах вопросов по остановкам горожане больше не поднимают», - подчеркнул Крылов.