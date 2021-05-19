РИАМО - 19 мая. МЧС разослало жителям Московской области СМС-сообщения с предупреждением о сильном ветре в среду.

«До 21:00 в среду в Московской области ожидается ветер южной четверти местами с порывами 15-17 м/с. Закройте окна, находитесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра. Предупреждение действует 19 и 20 мая, при этом предстоящей ночью сильного ветра в регионе не ожидается.