РИАМО - 19 мая. С 22 мая по сентябрь 2021 года на вход и выход для пассажиров закроется южный вестибюль станции «Кутузовская» Московского центрального кольца, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Закрытие вестибюля необходимо для строительства эскалатора для выхода с платформы.

Пассажиры в данный момент пользуются лестницей, однако после окончания работ выход со станции будет еще удобнее.

Строительные работы проводит ОАО «РЖД». На время работ гражданам рекомендовали использовать северный вестибюль станции – он уже оснащен эскалатором и лифтом.