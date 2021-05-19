РИАМО - 19 мая. Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 2663 человека, с начала пандемии выздоровели после инфекции 1 032 862 пациента, сообщает столичный оперштаб.

В Москве за сутки было выявлено 2096 новых случаев коронавирусной инфекции, доставлены в больницу 1116 пациентов.

Кроме того, за сутки в городе скончался 61 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус. С начала пандемии в Москве умерли 19 419 заболевших.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 145 196 случаев заражения Covid-19.

Москвичам напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызывать врача.

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