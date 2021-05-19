РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Воспитанникам одного из детских садов подмосковного Красногорска напомнили об опасности игр возле проезжей части, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

В рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения в одном из дошкольных учреждений округа прошло тематическое занятие для малышей «Светофор собирает друзей».

В ходе увлекательного занятия, которое проходило в игровой форме на открытом воздухе, инспекторы напомнили детям правила дорожного движения. Кроме того, дети совместно с инспекторами разобрали значение сигналов светофора и дорожных знаков.

Дошкольникам рассказали об опасности игр вблизи проезжей части и напомнили о применении световозвращающих элементов при движении в темное время суток, объяснили, что эти приспособления делают человека на проезжей части более заметным для автомобилистов, снижая риск наезда транспортного средства.

В завершение мероприятия малыши совместно с инспекторами в поддержку Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения сделали фото с хештегом #ДорогиДляЖизни для соцсетей.