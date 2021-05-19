РИАМО - 19 мая. На станции МЦД-2 Щукинская началась завершающая стадия строительства, основные работы закончены, идет отделка помещений и благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Общая готовность станции составляет 90%, в июне уже планируется открыть ее для пассажиров», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что станция будет иметь островную платформу с навесами от непогоды и пассажирский конкорс в форме буквы Z.

«Здесь организуют комфортную пересадку на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской ветки и маршруты наземного городского транспорта», — добавил Бочкарев.

Новая станция улучшит транспортную ситуацию для 170 тыс. жителей столичных районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

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