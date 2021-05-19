РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Совет ветеранов и профсоюз Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») поздравили коллег с 50-летием создания подводного оружия, сообщила пресс-служба института.

Специальный пистолет подводный (СПП-1) для вооружения боевых пловцов аквалангистов, разработанный в ЦНИИТОЧМАШ, приняли на вооружение ВМФ СССР в 1971 году. Его разрабатоли в разгар холодной войны в 1960-е годы. Ровно 50 лет назад началось его серийное производство для нужд подводных диверсионных сил ВМФ СССР. СПП-1 стреляет длинными иглообразными пулями калибром 4,5 мм, при этом убойная дальность на глубине до 5 м составляет 17 м, а при погружении на 40 метров – 6 м.

«Опытно-конструкторская работа по разработке подводного пистолета началась в институте в 1967 году и проводилась в двух направлениях: под активно-реактивный выстрел и активный выстрел», – сказал лауреат Государственной премии РФ, начальник сектора отдела по разработке стрелкового вооружения АО «ЦНИИТОЧМАШ», один из разработчиков подводного оружия Петр Сердюков.

На морские испытания представили два типа пистолетов. По итогам решили, что на вооружение пойдет второй образец, главным разработчиком которого был Владимир Симонов. Эксперты отметили, что для этого пистолета не нужно носить тяжелые сменные блоки стволов, а специально разработанное приспособление позволяет быстро набивать и извлекать из обоймы патроны или стрелянные гильзы.

Созданная для СПП-1 стальная игловидная пуля калибром 4,5 мм и длиной 120 мм с заостренной конической головной частью выполнена с притуплением, которое при движении пули в воде создает кавитацию, приводящую к образованию так называемой каверны (пустоты). Это резко снижает сопротивление воды и обеспечивает стабильность боеприпаса в водной среде. При выстреле на суше пуля летит с большой энергией, кувыркаясь в воздухе, и при попадании в деревянный щит прорубает дюймовые доски поперек. Для обеспечения герметичности в водной среде пуля в гильзе герметизируется.

В 1982 году группу специалистов Миноборонпрома СССР, в том числе и сотрудников ЦНИИТОЧМАШ, за разработку комплекса противодиверсионного оружия наградили Государственной премией СССР. Сам многоствольный самовзводный пистолет признали изобретением, что подтверждено соответствующим патентом.

Недавно госкорпорация «Ростех» завершила поставки подводных пистолетов, автоматов и партии боеприпасов производства ЦНИИТОЧМАШ иностранному партнеру.