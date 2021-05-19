РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. Медработники Мытищинской городской клинической больницы с начала прививочной кампании привили от новой коронаврусной инфекции 31 979 человек, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Пункты вакцинации открыты в поликлиниках: №1 (улица Воровского, строение 2, улица Академика Каргина, 36Б); №2 (улица Юбилейная, 26, улица Матросова, 13); №3 (ул. Силикатная, 31Б); №5 (улица Веры Волошиной, 54); №6 (деревня Пирогово, улица Советская, 2); №7 (деревня Сухарево, Стародмитровское шоссе, дом 1А, владение 5).

Привиться можно в торговых центрах: «Красный кит» (Шароповский проезд, владение 2, 3-й этаж); 4DAILY (ул. Мира, 32/2, 2-й этаж); «Перловский» (ул. Селезнева, 33, 2-й этаж); XL (ул. Коммунистическая, 1).

Прививают вакцинами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «Эпивак-Корона». Осуществляется выездная вакцинация на предприятия, в общеобразовательные школы.