РИАМО - 19 мая. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что федеральная и московская платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно прошли испытание. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК РФ.

Всероссийская тренировка ГАС «Выборы» и тестовое дистанционное электронное голосование завершили 14 мая. Основной ее целью было нагрузочное тестирование ПТК ДЭГ – проверка системы на прочность.

Всего россияне подали 2,5 млн заявлений на участие, 1,2 млн граждан проголосовали. За время тестового голосования система обработала более 5 млн транзакций, а после сборки ключей итоги голосования подвели менее чем за 5 минут.

«Шероховатости были, но сейчас мы только прокладываем этот цифровой путь, который, как мы надеемся, в ближайшее время станет магистральным», – сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, на стадии подачи заявлений было 137 тыс. отказов (менее 5%), и сейчас идут работы по выявлению причин каждого отдельного сбоя.

«Мы внимательно отслеживаем замечания и предложения от граждан, от СМИ, от экспертов, проводим внутренний аудит и уже получили много ценных предложений», – заключила глава ЦИК.

В текущем году в Единый день голосования, который состоится 19 сентября, проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов РФ, среди которых Москва, а также пять субъектов, которые Центризбирком определит по итогам тренировки.