РИАМО - 19 мая. В среду в Подмосковье до 21:00 прогнозируется ветер южной четверти, его порывы достигнут 15-17 м/с, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В связи с непогодой жителям Московской области рекомендовали убрать со двора и балконов хозяйственные вещи, обрезать сухие деревья, а машину припарковать вдали от деревьев или поставить в гараж.

На улице нужно избегать сооружений повышенного риска и обходить стороной шаткие строения.

В предстоящие два дня в связи с сильным ветром в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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