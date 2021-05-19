РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. В микрорайоне Южный в Домодедове водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 6-летнего ребенка, который получил ушиб левого предплечья, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась 16 мая в жилой зоне на дворовой территории, где есть две искусственные неровности для ограничения скорости автотранспорта. Причиной ДТП является нарушение пешеходом правил перехода дороги. Мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода из-за стоящего транспортного средства.

Родителей призывают быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.