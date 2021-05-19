РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Шестеро учеников из подмосковного Красногорска стали призерами Всероссийской олимпиады школьников в уходящем учебном году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Близятся летние каникулы, и сейчас самое время подвести итоги и поделиться успехами учеников Красногорска.

Ученица гимназии №5 Чураева Маргарита стала призером Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре и литературе. Ирина Иванкова из лицея «Ковчег XXI» – по испанскому языку. Никита Щербаков из гимназии №2 – по русскому языку. Тимур Тибуев из Нахабинской школы №3 и Арсений Наумчик из школы №14 Красногорска – по истории. Евгения Алешина из школы №10 – по праву.

Гимназия №5 вошла в топ-20 рейтинга школ. В список также попали 5 образовательных учреждений горокруга: АНОО «Лицей «Ковчег-XXI», гимназия №2, Нахабинская СОШ №3, СОШ №14, СОШ №10.