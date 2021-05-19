РИАМО - 19 мая. В Москве начали текущий ремонт пяти мостовых сооружений, до конца лета обновят Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводскую эстакаду, путепровод Вешняковский над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений», —сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сначала специалисты заменят гидроизоляцию сооружений. Благодаря этому увеличится срок их эксплуатации, вырастет износостойкость бетонного основания и снизится воздействие от механических нагрузок.

Затем на мостах обновят асфальтобетонное покрытие и дорожную разметку.

Для проведения работ частично ограничено движение транспорта. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, в зонах проведения работ установлены временные дорожные знаки и смонтированы ограждения с сигнальными огнями.

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