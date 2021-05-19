РИАМО - 19 мая. С начала этого года на рыбоводческих предприятиях Подмосковья специалисты проверили и допустили к реализации более 330 тонн товарной рыбы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в области деятельность по товарному выращиванию рыбы ведут 21 рыбоводное предприятие.
Еще сотрудники ветслужбы ведут контроль за эпизоотическим благополучием водоемов, в которых выращивается рыба, проводят экспертизы, направленные на выявления паразитарных заболеваний рыб.
«С начала года проведено 86 исследований с отрицательным результатом на паразитарную чистоту. За прошлый год было проведено 240 таких исследований», – уточнил министр.
Производственные мощности рыбоводческих предприятий Московской области позволяют выращивать в год до 11 тыс. тонн живой прудовой рыбы, выпускать порядка 1 тыс. тонн продукции из рыбы и полуфабрикатов.
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