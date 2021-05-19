РИАМО - 19 мая. С начала этого года на рыбоводческих предприятиях Подмосковья специалисты проверили и допустили к реализации более 330 тонн товарной рыбы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в области деятельность по товарному выращиванию рыбы ведут 21 рыбоводное предприятие.

«С начала текущего года ветспециалисты проверили и допустили к реализации 331 тонну товарной рыбы. В 2020 году ветеринарными специалистами было допущено к реализации свыше 1,3 тыс. тонн рыбы, таких видов как осетр, форель, карп, щука, толстолобик, сом мраморный, выращенных на территории Московской области», – сказал Воскресенский.

Еще сотрудники ветслужбы ведут контроль за эпизоотическим благополучием водоемов, в которых выращивается рыба, проводят экспертизы, направленные на выявления паразитарных заболеваний рыб.

«С начала года проведено 86 исследований с отрицательным результатом на паразитарную чистоту. За прошлый год было проведено 240 таких исследований», – уточнил министр.

Производственные мощности рыбоводческих предприятий Московской области позволяют выращивать в год до 11 тыс. тонн живой прудовой рыбы, выпускать порядка 1 тыс. тонн продукции из рыбы и полуфабрикатов.