РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Люберецкую городская прокуратура выявила нарушения антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения Люберец, сообщает пресс-служба ведомства.

Люберецкой городской прокуратурой с привлечением сотрудников Росгвардии проведены проверочные мероприятия на предмет антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, расположенных на территории городского округа.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму. Характерными нарушениями являются отсутствие систем видеонаблюдения, необходимость увеличения количества сотрудников охраны и оснащения объектов системой инженерно-технических средств охраны.

По результатам проверки городской прокуратурой с целью устранения выявленных нарушений закона в адрес руководителя объекта здравоохранения внесено представление, исполнение которого находится на контроле городской прокуратуры.