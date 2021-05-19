РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. В Нижнем Новгороде прошел суперфинал Открытого межрегионального турнира по баскетболу «Кубок Феникса» среди команд юношей 2009 года рождения, сообщается на сайте администрации горокруга.

Команда СШОР по баскетболу Мытищ успешно преодолела групповой этап соревнований, переиграв столичную СШОР «Тимирязевская» и хозяев площадки – нижегородский ФОК «Мещерский». При этом уступив будущему победителю турнира – пермскому «Олимпийцу».

В полуфинале мытищинцы еще раз одолели московский коллектив. На этот раз подопечные Сергея Макаренкова справились с УОР имени Гомельского. А вот в финале еще раз уступили пермякам. Заслуженное серебро.

В символическую пятерку турнира вошел мытищинец Кирилл Касаткин как лучший тяжелый форвард. Победителем в конкурсе бросков и лучшим игроком в команде признан Егор Лясников.