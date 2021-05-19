РИАМО - 19 мая. За передвижение на машине в разных природоохранных зонах России предусмотрены крупные штрафы, даже если данная зона не обозначена специальными знаками, сообщает autonews.ru.

По новым правилам, которые начали действовать в текущем году, Водный кодекс РФ запрещает передвижение на машине по водоохранной зоне по любым не асфальтированным дорогам.

За заезд на автомобиле в водоохранную зону водителю могут выписать штраф на 4,5 тыс. рублей, должностям лицам – на 8-12 тыс. рублей, а для юрлиц штраф составит 200-400 тыс. рублей.

Водоохранными зонами в стране являются территории, которые примыкают к береговой линии водоемов и на которых действует специальный режим.

«С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоемам, которые находятся в близи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещено. Также согласно ст. 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров», — пояснила юрист Анна Куклева.

Кроме того, российский закон регулирует правила поведения на особо охраняемых природных территориях, среди которых государственные природные заповедники, нацпарки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Проезд к данных природоохранным зонам должны огораживать и обозначать специальными знаками. При этом отсутствие ограждений не является основанием для въезда машин в охраняемую зону. Россиянам рекомендовали перед поездкой проверить статус территории на публичной кадастровой карте.

«Как известно, не знание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо», — добавила Куклева.

По ее словам сумма штрафа зависит от конкретного нарушения, она может составить 1,5-5 тыс. рублей для физлиц или от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Юрист уточнила, что выписанный штраф можно оспорить. В жалобе, которую следует подать в суд по месту совершения нарушения, нужно указать просьбу признать постановление недействительным или отменить. Также необходимо в жалобе пояснить свои доводы.

«Однако, напомню, что не знание закона не освобождает от ответственности, и такой аргумент как «я не знал» или «тут не было знака» не является основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении», — подчеркнула специалист.