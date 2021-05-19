РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Подрядчик по гарантии заменил резиновое покрытие на спортплощадке на Парадном проезде в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году по программе инициативного бюджетирования во дворе домов №№ 4, 4А по Парадному проезду была установлена комплексная спортивная площадка. Монтаж ограждения и оборудования выполнили качественно и быстро, а резиновое покрытие (устройство которого делали при отрицательных температурах) требовало замены. Так как действовал гарантийный срок, работы по полной замене покрытия были произведены.

Первый зампредседателя совета депутатов округа Любовь Ушанева с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем, председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Александром Городничевым и председателем совета дома №4 Татьяной Костиной 14 мая осмотрели площадку и сделали вывод, что покрытие сделано качественно и с правильным техническим уклоном, замечаний по произведенным работам нет.

Также на встрече обсудили возможность войти в данную программу в 2022 году для дальнейшего благоустройства двора.