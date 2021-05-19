РИАМО - 19 мая. Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу 2021 года или к началу 2022-го, если над Covid-19 будет одержана победа, сообщает агентство «Прайм».

При этом на курсе рубля могут также сказаться сложные отношения с Европой и США. Ухудшение ситуации может привести к ослаблению национальной валюты.

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», – сказал аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Он добавил, что рубль стал в какой-то мере аутсайдером среди иных валют развивающихся стран в связи с увеличением геополитической компоненты в его составе.

Маслов отметил, что ранее национальная валюта упала на фоне президентской гонки в США осенью 2020 года, а также в начале пандемии Covid-19 весной. В связи с тем, что рубль, подобно иным валютам стран, который развиваются, представляет собой рисковый актив, то, что негативно влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на нем.

Национальная валюта оказалась более уязвимой и среди коллег по БРИКС. Во многом это связано с информационным фоном вокруг РФ. Он нагнетает неопределенность, делая рубль «валютой страха» среди инвесторов.

По словам Маслова, к важнейшим политическим факторам относится с США и западными странами. Ранее курс рубля упал в связи с напряженностью на границе с Украиной и учений армии РФ на юге и в Крыму.

Давление на страну в виде санкций оказало ограниченное влияние на рубль и, как показали новые санкции, они вряд ли способны критические ослабить национальную валюту. К факторам риска относятся возможное отключение РФ от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российский государственный долг.

Маслов подчеркнул, что в данной ситуации необходимо понимать, что доля нерезидентов в отечественном государственном долге снижалась в течение нескольких лет и составляет меньше 30%.

Отключение от SWIFT, согласно словам аналитика, навредит и отечественным банкам, которые работают с иностранными клиентами и наоборот. Таким образом, тривиальные процедуры будут усложнены.

Если говорить об энергетических ресурсах, рубль ведет себя также, как и другие ресурсозависимые валюты, реагируя на колеблющиеся цены. Так, последние зависят от спада спроса в Индии и Латинской Америке, где на текущий момент лютует коронавирусная инфекция.

Маслов заметил, что спрос на «черное золото» может начать восстанавливаться быстрее ближе к началу отопительного сезона, а также в конце III-IV кварталов текущего года. Так произойдет в случае, если мутировавший штамм вируса не заставит правительства стран ввести чрезвычайные положения и локдауны.

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