РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Люберецкая городская прокуратура выявила многочисленные нарушения при эксплуатации газовых котельных в округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку и установила, что ряд организаций, расположенных на территории Люберец, осуществляет эксплуатацию газовых котельных в отсутствии лицензии. Кроме того, выявили факты отсутствия на газовых котельных специально обученного персонала, разработанной в соответствии с нормами закона документации о промышленной безопасности, а также нарушения антитеррористической защищенности котельных.

Отсутствие лицензии на эксплуатацию газовой котельной создает реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан, а в случае аварии или инцидента может привести к необратимым последствиям.

По результатам проверки городской прокуратурой с целью устранения нарушений закона в адрес руководителей организаций внесены представления. Кроме того, по инициативе прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности - им назначен штраф.

Помимо этого, городской прокуратурой в Люберецкий городской суд направлены исковые заявления с требованием обязать организации получить лицензии на эксплуатацию газовых котельных.