РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. За минувшую неделю в городском округе Мытищи зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и 2 ДТП с пострадавшими, сообщается на сайте администрации горокруга.

11 мая грузовая автомашина Scania на 4 км Пироговского шоссе совершила наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшую получила травму руки.

16 мая в 20:00 водитель снегоболотохода Forge ехал по дворовой территории Тенистого бульвара, не справился с управлением, снегоболотоход опрокинулся. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, а пассажир - мужчина 1991 года рождения - с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

Ежегодно с открытием сезона число аварий с участием мотоциклистов резко возрастает, причем нередко такие происшествия заканчиваются смертью мотоциклистов, которые наименее защищены от травм, чем водители автомобилей.

Мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и желательно в специальной мотозащите. Перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы ПДД.