РИАМО - 19 мая. Цифровые дисплеи сити-формата начали работать в столичном метрополитене в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Новый экран расположен на станции метро «Деловой Центр» и показывает всю необходимую информацию о работе транспорта. К примеру, можно узнать, с какими вопросами обращаться в сервисный центр.

В будущем, если данный формат подачи информации приживется, дисплеи можно будет использовать для размещения рекламы.

Цифровые дисплеи сити-формата защищены от влаги и пыли. В них находится яркий встроенный экран для показа видеоконтента.

Биометрия в метро: как будет работать оплата лицом в московской подземке>>