РИАМО - 19 мая. В среду в столице до 21:00 ожидается ветер южной четверти с порывами до 15-17 м/с, горожанам необходимо быть предельно внимательными на улицах, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Из-за непогоды гражданам рекомендовали обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Горожанам, у которых есть машина, не рекомендуется ставить свое транспортное средство вблизи деревьев.

В связи с сильным ветром в предстоящие два дня в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Как вести себя при сильном ветре>>