РИАМО - 19 мая. По прогнозу синоптиков, резких скачков температуры воздуха в столице не ожидается до конца мая, до этого в Москве постоянно фиксировали аномальные температуры, сообщается на сайте «Метеоновости».

В минувшие сутки температура на ВДНХ установила новый рекорд для 18 мая. В этот день она достигла 30,8 градуса. В текущем месяце температура превысила норму на 11,4 градуса.

С начала 2021 года почти каждый месяц в столице фиксировали аномальную температуру. Например, 27 января в городе в течение суток держалась положительная температура (норма была превышена на 11,7 градуса), 23 февраля ударил сильный мороз (температура была ниже нормы на 13,7 градуса). В марте экстремальных аномалий температуры не было, а 14 апреля среднесуточная температура оказалась выше нормы на 11,7 градуса.

До конца мая резких скачков температуры уже не ожидается.

В Московском регионе на предстоящие два дня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стал сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 м/с.

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