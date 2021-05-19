РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. В подмосковных Люберцах реконструируют путепровод над дорогой М-5 «Урал», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе в сфере закупок: torgi.mosreg.ru опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на реконструкцию путепровода над автодорогой М-5 «Урал» 0,741 км Лыткаринского шоссе в городском округе Люберцы, 1 этап», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Реконструкция осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект включен в государственную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.