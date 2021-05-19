РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Около 32,5 тыс. жителей подмосковного Красногорска прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Принял участие в областной акции «Vaccinated Подмосковье», которую проводит газета «Подмосковье Сегодня» в разных округах региона. Знаки Vaccinated выдают сегодня всем, кто пришел на пункт вакцинации в поликлинике №3 и сделал прививку. Если увидите на улице или в транспорте человека с таким значком, знайте: он под надежной защитой», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что акция продлится до 20:00. Значок за вакцинацию можно получить адресу: Павшинский бульвар, 9.

«Выбор в пользу вакцинации уже сделали 32,5 тыс. красногорцев. Вакцинация от Covid-19 – способ обезопасить себя и близких», – подчеркнул Спасский.

Выбрать удобный пункт вакцинации жители округа могут на интерактивной карте на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг.