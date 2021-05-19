РИАМО - 19 мая. Выезд за границу недоступен для 7 млн россиян (по состоянию на 1 апреля), они стали невыездными из-за различных долгов, пишет газета «Известия».

Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Десять месяцев назад в России было 4 млн невыездных должников. Растут все виды долгов: по ЖКХ, штрафам ГИБДД, неуплате алиментов.

95% должников имеют кредиты в банках и микрофинансовых организациях (МФО) одновременно, а 5% только в МФО. Пандемия коронавируса сильно повлияла на уровень доходов, экономика еще не восстановилась.

По информации «Известий», за границу выезжают только 5% россиян.

Всего в России 18,9 млн должников, но не всем им ограничен выезд. Также их стало больше на 3 млн по сравнению с прошлым годом. Невыездными из-за неуплаченных алиментов стали 7,8 тыс. человек, а заплатить алименты смогли только 2,7 тыс.

В первом квартале 2021 года с долгами рассчитались только 103 тыс. россиян, они заплатили 9,2 млрд рублей. Со всех категорий должников за это время взыскали 180,6 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что карантинные меры негативно влияют на желание и возможность отдавать долг, потому что границы закрыты и смысла возвращать деньги особо нет. Но 60-70% должников говорят о снижении дохода или потере работы.