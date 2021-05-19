РИАМО - 19 мая. Хамовническая межрайонная прокуратура Москвы проводит проверку по факту обрушения штукатурного слоя фасада жилого дома на Садово-Спасской улице в центре столицы, после которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят работу управляющей компании по обслуживанию дома.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.