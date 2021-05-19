РИАМО - 19 мая. В Жуковском появится 100 новых рабочих мест благодаря строительству производственного здания ООО «Глобус-Сталь», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ведомство выдало разрешение на строительство производственного здания ООО «Глобус-Сталь», расположенного на улице Чкалова.

Площадь объекта составит 11,3 тыс. кв. м. На его территории будут изготавливать трубы из нержавеющего металлопроката. Часть помещения будет отдано под склад готовой продукции.

«Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство производственного объекта в городском округе Жуковский. Проект сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству. Это позволит создать 100 новых рабочих мест», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Планируемый объем инвестиций – 300 млн. рублей. Застройщик – ООО «Глобус-Сталь».