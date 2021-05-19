РИАМО - 19 мая. Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку из-за причинения телесных повреждений 9-летнему мальчику в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Повреждения у ребенка выявили 18 мая. Работники организации образования в Дмитровском районе нашли у 9-летнего мальчика синяки, отеки и царапины на шее. По его словам, травмы ему нанесла мать. На текущий момент мальчик госпитализирован в медучреждение.

Обстоятельства и причины произошедшего установят во время проверки. В ее рамках также оценят соблюдение требований федерального законодательства о несовершеннолетних и действия родителей по воспитанию детей.

Итоги проверки поставлены на контроль столичной прокуратуры.

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