РИАМО - 19 мая. В Московском Кремле возобновляют проведение разводов пеших и конных караулов Президентского полка, сообщает пресс-служба ФСО России.

С мая по сентябрь 2021 года церемонии будут проходить по субботам в 12 часов.

Развод пеших и конных караулов Президентского полка проводится на Соборной площади Кремля с 2004 года. Обычно церемонии начинали в середине апреля, однако в прошлом году их решили приостановить до улучшения ситуации с распространением коронавируса.

Президентский полк - уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля. Также военнослужащие несут службу около Вечного огня у Кремлевской стены.