РИАМО - 19 мая. Минувшим днем пассажирам самых «жарких» станций столичного метро и МЦК раздали порядка 1,4 тыс. бутылок воды, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Выдача бесплатной воды начинается, если температура на станциях превышает 28 градусов. Отслеживание температуры проводится автоматически в режиме реального времени.

С приходом тепла систему вентиляции на станциях метро и МЦК перевели на работу в летнем режиме. Это позволяет усилить воздухообмен.

В прошедшие сутки в Москве был побит рекорд по теплу для 18 мая от 1897 года, жара в городе достигла 30,8 градуса. В среду погода в столице начнет портиться, температура воздуха составит 25-27 градусов.

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