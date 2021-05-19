РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. В подмосковных Люберцах модернизируют центр занятости населения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду прошло заседание совета депутатов. Ружицкий отчитался о результатах деятельности главы и администрации.

«В сфере экономики ведется активная работа с инвесторами по привлечение новых налоговых резидентов. Также нашим приоритетом является перевод головных офисов в муниципалитет, создание рабочих мест. Мы проведем модернизацию центра занятости населения», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также появились новые правила строительства домов - отсутствие мусоропроводов, наличие помещений для колясок, велосипедов, строительство без лестниц для создания доступной среды.

Кроме того, благоустроят 38 дворов, народные тропы, лесопарки. Там, где нужны тротуары, будут их делать.

Замглавы администрации Люберец Нина Забабуркина отчиталась об исполнении бюджета. В частности, она рассказала о том, что в Люберцах в 2020 году реализовали 17 программ. На них пришлось 99,2% расходов, все программы исполнены почти на 100%.

Заместитель главы администрации городского округа Михаил Криворучко отметил, что 22 июня в 15:00 состоятся публичные слушания по внесению изменений в устав. Пока планируется их проведение в режиме трансляции на официальном сайте администрации. Если режим повышенной готовности отменят, то слушания пройдут в кабинете 230 городской администрации.