РИАМО - 19 мая. Нулевую ставку по единому сельхозналогу планируют пролонгировать не менее чем на три года для с/х производителей, решение будет принято в октябре, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

В Московской области уже третий год действует нулевая налоговая ставка для сельхозпроизводителей.

«Видя положительный эффект, мы поддерживаем продление этой ставки, но вернемся к вопросу закона после получения отчета по двум налоговым периодам. То есть в октябре», - сказал Ефимов.

Он отметил, что комитет будет рекомендовать продление на срок не менее трех лет.

В 2020 году единый сельхозналог применяли 135 крупных хозяйств и 67 крестьянско-фермерских хозяйств. Хотя пандемия немного сократила его экономический эффект, выручка у тех налогоплательщиков, которые применяют единый сельхозналог, растет, уточнила первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ирина Богатченко.

Она добавила, что, если в 2019 году было более 17 млрд рублей, в 2020 году выручка составила более 21 млрд рублей. Поэтому профильное министерство выступает с предложением продлить ставку на 3-5 лет.

«Хотелось бы выйти с предложением, чтобы нулевая ставка налога для всех налогоплательщиков была оставлена на ноль процентов не на один, а на несколько налоговых периодов — не менее трех лет, а лучше — пять лет», - уточнила Богатченко.

Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка будет выступать за продление ставки на пять лет, уточнил председатель комитета Сергей Керселян.