РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов принял участие в первом заседании молодежного парламента при городском совете депутатов Балашихи, на котором молодые парламентарии утвердили регламент, структуру, избрали председателя, сформировали комиссии по соцвопросам и вопросам инфраструктуры, сообщили в пресс-службе депутата.

Председатель молодежной территориальной комиссии Балашихи Сергей Кузь зачитал решение комиссии и вручил удостоверения избранным депутатам молодежного парламента. Из 35 зарегистрированных кандидатов большинством голосов избрано 15 депутатов. По словам Кузя, онлайн-голосование, в котором приняло участие более 18 тыс. человек, - новый опыт как для кандидатов, так и для молодежной комиссии. Процесс голосования прошел без сбоев.

«Важно наладить рабочее взаимодействие молодежного парламента с городским советом депутатов, Мособлдумой, администрацией Балашихи. Это может быть проведение совместных мероприятий, участие ребят в приемах граждан с депутатами и стажировка в общественных приемных», – сказал Ефимов.

Он пожелал парламентариям скорейшего формирования рабочих органов и пригласил на экскурсию в Мособлдуму.

В ходе первого заседания молодежный парламент рассмотрел восемь вопросов, в том числе утвердил регламент, структуру и сформировал комиссии по социальным вопросам и вопросам инфраструктуры.

Председателем молодежного парламента избран Алексей Рогов – учитель начальных классов русского языка и литературы, житель микрорайона Железнодорожный.

«Уже на первом заседании мы понимаем, что сработаемся. Ребята активны, знают, чего хотят. За основу возьмем пример работы городского совета депутатов», – подчеркнул Рогов.

Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов предложил включить в работу тех ребят, кто не прошел в депутаты.

«Уже в ближайшее время мы соберемся вместе с ними, предложим стать консультантами Молодежного парламента. Если ребята хотят участвовать в общественной жизни города – будем включать их в свою работу», – заключил Попов.