РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов проверили качество питания в гимназии №5.

«Вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым побывали в школьной столовой гимназии №5. Благодаря акции «Родительский контроль» есть возможность в течение учебного года получать обратную связь от родителей и брать в работу все замечания по питанию детей», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в период летних каникул в ряде школ пройдут ремонты пищеблоков и модернизация оборудования.