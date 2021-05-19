РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. В городском округе Мытищи в коворкинге «Старт» 21 мая пройдет бизнес-завтрак на тему предпринимательства, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ горокруга.

На мероприятии специалист по бухгалтерскому и налоговому учету со стажем более 12 лет, кандидат экономических наук Дмитрий Дубров расскажет все плюсы и минусы каждой формы предпринимательства, поможет сделать выбор в пользу оптимальной формы.

«Также расскажу все плюсы и минусы каждой системы налогообложения. Объясню все подводные камни. Подберу вам оптимальную систему налогообложения. Чтобы минимум налога, но полностью в рамках закона. Помогу с подготовкой документов на ту же регистрацию, к примеру, или закрытие. Главное - ваше желание быть фрилансером. Остальное доверьте специалисту», - сказал Дубров.

Бизнес-завтрак пройдет в 10:00. Приглашаются все желающие. Участие бесплатное, запись обязательна.

Регистрация на мероприятие проводится по телефону: 8(495)505-59 79 или в WhatsApp: 8(977)740-17-83. Место проведения: Новомытищинский проспект, 30/1, коворкинг «Старт».