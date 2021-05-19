РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Уроженку Воронежа задержали в подмосковном Красногорске за кражу 180 тыс. рублей у соседки по съемной квартире, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску обратилась местная жительница с заявлением о том, что из квартиры на Ильинском бульваре похитили 180 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела полиции микрорайона Павшино по подозрению в совершении преступления установили и задержали 21-летнюю уроженку Воронежа.

Установлено, что женщины вместе снимали квартиру. Когда заявительницы не было дома, задержанная взяла ключ от сейфа и похитила из него принадлежащие потерпевшей денежные средства.

Следователь Следственного управления УМВД возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.