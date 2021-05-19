РИАМО - 19 мая. Пандемия коронавируса привела к закрытию 25% фитнес-клубов в России, накопленные во время локдауна долги могут подтолкнуть к закрытию в текущем году еще около 10% таких заведений, пишет газета «Известия».

«В мае недобор объема выручки составит 10% относительно аналогичного периода 2019 года. Скорее всего, такая же ситуация будет и летом. Сезон с майских праздников до сентября традиционно считается низким. Люди начинают возвращаться к занятиям только к концу августа», — пояснила сложившуюся ситуацию президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

Также среди негативных для отрасли тенденций эксперт назвала кадровый дефицит - во время «вирусного» кризиса многие сотрудники фитнес-клубов ушли в другие сферы. Кроме того, пандемия заставила многих людей сменить тренировки в зале на уличные занятия.

По словам главврача онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Артема Николаева, закрытие фитнес-клубов ударит и по здоровью россиян. В особенности это касается тех, кто посещал бассейны, занятия по лечебной физкультуре и сеансы физиотерапии.

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