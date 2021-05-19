РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Ряд домов в подмосковном Подольске останется без электричества в среду из-за проведения плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

В среду состоится плановое отключение электроэнергии в Подольске по следующим адресам: улица Дружбы, 2, 4, 15; Товарная, 3, 4; Подольский дом ребенка (Февральская, 14). Света не будет в промежуток времени до 17:00.

Также в этот день пройдет плановое отключение электричества в микрорайоне Львовский на улицах Горького, Магистральная, Садовый проезд. Света не будет на протяжение двух часов в промежутке до 17:00.