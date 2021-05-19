РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Водолазы очистили дно от мусора у берегов семи водоемов в Подольске в преддверии летнего сезона, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске действуют семь мест для отдыха у воды: пляжи у реки Пахры – на Беляевском проезде, у городской больницы, у парка Талалихина, у Березового проезда, а также пляжи на реке Петрице около парка «Дубрава» в Климовске, на Лаговском пруду, на водоеме «Южный». Для безопасности отдыхающих ежегодно, как правило в мае, с помощью водолазов очищают от мусора дно у берегов акваторий.

Их привлекают для очистки от мусора дна у береговой линии глубиной до 3 м. В среднем они достают до 13 кубометров мусора: бутылки, пакеты, металлические конструкции малых форм. В настоящее время уже очищено дно у берегов всех семи водоемов.

Вода во всех перечисленных акваториях не соответствует санитарным нормам, поэтому купаться в них категорически запрещено.