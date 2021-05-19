РИАМО - 19 мая. Услугу по отмене налога на транспорт, который пострадал или был уничтожен, теперь можно получить в подмосковных МФЦ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы стремимся упростить получение различных услуг, руководствуясь принципом одного окна. Поэтому федеральные услуги, которые появились недавно, уже можно получить в МФЦ без посещения других инстанций. Так, жители Московской области теперь могут обратиться в любой из 126 офисов «Мои документы», чтобы подать заявление на прекращение налоговых исчислений на уничтоженный транспорт», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что запись в МФЦ на удобное время доступна на региональном портале государственных услуг.

Ликвидированное авто представляет собой транспорт, который пострадал из-за пожара или аварии и не подлежит восстановлению, а также был передан на утилизацию.

Возможность отменить налог на транспорт, который больше не существует, появилась в конце ноября прошлого года в Налоговом кодексе. С конца марта текущего года в ФНС утвердили форму заявления о гибели или уничтожении транспорта для прекращения исчисления налога.

Заявление подается гражданином в любом МФЦ Подмосковья вне зависимости от места регистрации. Услуга позволит прекратить налоговые исчисления с первого числа месяца ликвидации машины.

Услуга предоставляет в течение 30 календарных дней. По итогам рассмотрения заявления налоговый орган направляет уведомление по почте или через МФЦ о прекращении исчисления налога или сообщение об отсутствии основания для прекращения.

Записаться в МФЦ можно на региональном портале государственных услуг по ссылке.

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