РИАМО - 19 мая. Услугу по отмене налога на транспорт, который пострадал или был уничтожен, теперь можно получить в подмосковных МФЦ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Он добавил, что запись в МФЦ на удобное время доступна на региональном портале государственных услуг.
Ликвидированное авто представляет собой транспорт, который пострадал из-за пожара или аварии и не подлежит восстановлению, а также был передан на утилизацию.
Возможность отменить налог на транспорт, который больше не существует, появилась в конце ноября прошлого года в Налоговом кодексе. С конца марта текущего года в ФНС утвердили форму заявления о гибели или уничтожении транспорта для прекращения исчисления налога.
Заявление подается гражданином в любом МФЦ Подмосковья вне зависимости от места регистрации. Услуга позволит прекратить налоговые исчисления с первого числа месяца ликвидации машины.
Услуга предоставляет в течение 30 календарных дней. По итогам рассмотрения заявления налоговый орган направляет уведомление по почте или через МФЦ о прекращении исчисления налога или сообщение об отсутствии основания для прекращения.
Записаться в МФЦ можно на региональном портале государственных услуг по ссылке.
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